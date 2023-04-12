LG'nin logosu değişti. İşte yeni tasarım

LG,, bugün düzenlediği etkinlikte daha düz bir görünüm ve LG Active Red adı verilen daha açık bir kırmızı renk ile geliştirdiği yeni logosunu tanıttı.

Şirketin sloganı Life’s Good olarak tanımlanıyor.

LG Electronics CEO’su William Cho tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

“Güçlü ve tutarlı bir marka stratejisine sahip olmak, inovasyon ve sıcaklık gibi değer teklifimizi ve benzersiz kimliğimizi daha iyi iletmemizi sağlar. LG, yeni marka stratejisini uygulayarak kuşaklar ve coğrafi konumlar arasında gençlere hitap eden ikonik bir marka olmayı hedefliyor.”

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