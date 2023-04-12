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LG'nin logosu değişti. İşte yeni tasarım

Koreli teknoloji şirketi LG 9 yıl sonra logosunu değiştirme kararı aldı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 15:26
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Koreli teknoloji şirketi LG'nin logosu değişti

LG'nin logosu değişti. İşte yeni tasarım
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LG,, bugün düzenlediği etkinlikte daha düz bir görünüm ve LG Active Red adı verilen daha açık bir kırmızı renk ile geliştirdiği yeni logosunu tanıttı.

Şirketin sloganı Life’s Good olarak tanımlanıyor.

LG Electronics CEO’su William Cho tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

“Güçlü ve tutarlı bir marka stratejisine sahip olmak, inovasyon ve sıcaklık gibi değer teklifimizi ve benzersiz kimliğimizi daha iyi iletmemizi sağlar. LG, yeni marka stratejisini uygulayarak kuşaklar ve coğrafi konumlar arasında gençlere hitap eden ikonik bir marka olmayı hedefliyor.”

İŞTE ESKİ HALİ VE YENİ HALİ

İŞTE LG'NİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

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