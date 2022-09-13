﻿Körfez Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Körfez Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 personel alınacaktır.
Alınacak personeller sürekli kadroda resepsiyon görevlisi ve avukat olarak görev yapacaklardır.
Adaylar başvurularını 14 Eylül 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresi üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.
ŞARTLAR
Türk vatandaşı olmak,
Askerlik ilişiği bulunmamak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Affa uğramış olsalar bile benimle suçlardan mahkum olmamak.
Resepsiyon görevlisi ön büro elemanı alımı için (1 kişi)
Lise mezunu olmak.
Avukat alımı için (1 kişi)
Hukuk fakültesi mezunu olmak.
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