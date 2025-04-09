Körfez Gençlerbirliği'nden ragbicilere milli davet

Kulüp, ülke çapında elde ettiği başarıların ardından şimdi de milli takımlara sporcu ve antrenör gönderiyor.

8 SPORCU MİLLİ TAKIM YOLCUSU

2025 yılı 7’li Ragbi U18 Kadınlar ve Erkekler Milli Takım aday kadrosuna, Körfez Gençlerbirliği’nden Ayten Alataşlı, Ecmel Rana Çayır, Neslihan Güven, Eylül Albayrak, Ebrar Arslan, Samet Kara, Mehmet Emre Hikmet ve Tevfik Miraç Belek davet aldı. Erkek milli takım kampı 13-22 Nisan, kadın milli takım kampı ise 23 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Ankara Çubuk’ta gerçekleştirilecek.

MİLLİ TAKIM BAŞANTRENÖRÜ İHSAN DEMİRTAŞ

Körfez GB’nin başarılı antrenörü İhsan Demirtaş, U18 Milli Takım başantrenörlüğüne atandı. Demirtaş, 2023’te U18 Kadınlar Trophy’de Türkiye’ye ilk madalyayı kazandıran isim olarak tarihe geçmişti.

"MUTLU VE GURURLUYUZ"

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Sporcu ve hocamızın milli takımlara seçilmeleri nedeniyle mutlu ve gururluyuz. Tüm sporcularımızı tebrik eder, başarılar dileriz. Antrenörümüz İhsan Demirtaş’ın tekrar milli takım görevine atanması da bizleri ayrıca gururlandırdı. Kendisine ve milli takımlarımıza en iyi temsiliyet için başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.