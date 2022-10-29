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Körfez ülkelerinden 29 Ekim mesajı

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik etti.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 16:46
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Körfez ülkelerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Körfez ülkelerinden 29 Ekim mesajı
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AA'nın aktardığı haberde, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrı ayrı tebrik telgrafları gönderdi.

Suudi Kralı ve Veliaht Prensi, Türk devleti ve halkı için ilerleme ve refah dileklerinde bulundu.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamada da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdiği ifade edildi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Başbakanı Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik etti.

Yayımladığı kutlama mesajında Sabah, "dost Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ülkesinin milli bayramı münasebetiyle tebrik ettiğini" kaydetti.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre ise, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan da Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

Habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum da Erdoğan'a 29 Ekim dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

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