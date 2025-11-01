28 sokakta altyapı tamamlanırken, ana arter Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin ikinci kısmı da asfaltlandı.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sabah erken saatlerde başlayan çalışmaları yerinde denetledi ve esnaf ile vatandaşlarla sohbet etti.

Yaklaşık 10 kilometrelik alanda yürütülen çalışmaları değerlendiren Söğüt, "28 sokak, toplam 10 kilometrelik bir alan. İSU ekiplerimiz çalışmaları büyük oranda tamamladı" dedi.Söğüt, üstyapı yenileme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Bizler de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ile birlikte hızlı bir şekilde üstyapı yenileme çalışmalarına başladık. Alt ve üst yapısıyla yenilenmiş bir Mimar Sinan Mahallesi olacak. Asfalt çalışmaları ile birlikte, kaldırımları da yenileyerek modern, güvenli ve estetik bir ulaşım altyapısı kazandırmış olacağız" diye konuştu.