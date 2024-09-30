Körfez’de hafta sonu temizlik mesaisi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Körfez’de hafta sonu temizlik mesaisi

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 mahallede detaylı temizlik çalışması yürüttü.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 mahallede detaylı temizlik çalışması yürüttü.

Rutin yapılan temizliğin yanı sıra, ihtiyaç dahilinde halkın sık kullandığı alanlarda detaylı temizlik çalışmaları da gerçekleştiren belediye son olarak Kuzey Mahallesi, Güney Mahallesi ve Esentepe Mahallesi'nde detaylı temizlik çalışması yaptı. Ekipler, çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kış aylarının gelmesiyle ve yağmurların başlamasıyla birlikte taşkın riskini en aza indirmek için ekipler mazgal ve ızgaralarda temizlik çalışmalarını da sürdürüyor.

Körfez’de hafta sonu temizlik mesaisi

Körfez’de hafta sonu temizlik mesaisi

Körfez’de hafta sonu temizlik mesaisi

Son Haberler
Hayatını kaybedenlerin sayısı 193’e yükseldi
Hayatını kaybedenlerin sayısı 193’e yükseldi
Kastamonu'ya şiddetli yağış uyarısı
Kastamonu'ya şiddetli yağış uyarısı
Alman otomobil devini karar kara düşündüren rapor
Alman otomobil devini karar kara düşündüren rapor
Faciaya ramak kaldı! Eskişehir’de semt pazarı içindeki yol çöktü
Semt pazarı içindeki yol çöktü! Ya kalabalık olsaydı...
Japonya’da erken seçim
Japonya’da erken seçim