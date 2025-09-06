Körfez’de kavşak ve yol çalışmalarıyla trafik akışı düzenleniyor

Kaynak: İHA
Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde yapılan kavşak ve yol yenileme çalışmalarıyla trafik akışı düzenleniyor, sürücülere daha güvenli ve konforlu bir sürüş sağlanıyor.

Körfez Belediyesi, kent içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yol yapım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Güney Mahallesi Şehit Fethi Sekin Sokak'ta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kavşak düzenlemesi ve asfalt serim çalışması gerçekleştirildi. Araç sayısındaki artışla birlikte yoğunlaşan ilçe trafiğine çözüm üreten Körfez Belediyesi, kentin önemli kavşak noktalarında yenileme ve düzenleme çalışmaları yürütüyor.

Güney Mahallesi'nde yapılan kavşak ve yol yenileme çalışmalarıyla trafik akışı daha düzenli hale gelirken, sürücülere de daha güvenli bir sürüş imkânı sunuluyor. Çalışma çerçevesinde Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Vatandaşlara daha güvenilir ve konforlu yollar kazandırmak için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

