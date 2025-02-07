Körfez’de korku dolu anlar! Özel Halk otobüsü ile Kar kürüme aracı çarpıştı! 9 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde halk otobüsü, kar kürüme ve tuzlama kamyonunun karıştığı trafik kazası meydana geldi. Zincirleme meydana gelen kazada 9 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Körfez Belediyesi'ne ait Ercan T. yönetimindeki kar küreme, tuzlama kamyonu ile Özcan U. yönetimindeki 41 HU 3072 plakalı özel halk otobüsü ve B.D. idaresindeki 34 NCS 78 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada araç sürücüleri ve minibüste bulunan yolcular yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 9 yaralı, ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Körfez’de korku dolu anlar! Özel Halk otobüsü ile Kar kürüme aracı çarpıştı! 9 yaralı

Körfez’de korku dolu anlar! Özel Halk otobüsü ile Kar kürüme aracı çarpıştı! 9 yaralı

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