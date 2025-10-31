Kocaeli / Nilay Kurt

Kocaeli'nin Körfez İlçesinde 46 yaşındaki Binnur Gökmen, evli olduğu eşi Ramazan Gökmen tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Saldırının ardından kendisinide bıçaklayarak yaralayan Ramazan Gökmen Polis ekipleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.Binnur Gökmen ise olay yerine gelen sağlik ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi. olay yeri ekibi inceleme sonucu geniş soruşturma başlattı.

KÖRFEZ ESENTEPE MAHALLESİNDE CiNAYET

Bugün saat 10.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan Gökmen ailesinin evinde meydana geldi.

Ramazan Gökmen, eşi Binnur Gökmen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Ramazan Gökmen, evlerinin oturma odasında eşini defalarca bıçakladı.Daha sonra kendisini de karnından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.Olay esnasında çevreye yayılan sesleri duyan komşuları polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, 4 çocuk annesi Binnur Gökmen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ramazan Gökmen ise ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Binnur Gökmen'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası morga kaldırıldı.

Kocaeli Körfez'de yaşanan cinayette, Binnur Gökmen, kocasının bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Çevreden duyulan sesler ve İddialara göre Olayın, çiftin kızlarının yakın zamanda düğününün olacağını, tartışmanında düğününe katılma meselesinden kaynaklandığı öne sürüldü.