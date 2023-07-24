Korfu Adası'ndan binlerce kişi tahliye edildi

Yunanistan’ın Rodos Adası’ndaki yangınla mücadele sürerken Korfu Adası’nda da çıkan orman yangının ardından adadan 2 bin 466 kişi tahliye edildi.

KAYNAK: İHA
Korfu Adası'ndan binlerce kişi tahliye edildi

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda çıkan yangın devam ederken Korfu Adası da alevlere teslim oldu. Korfu Adası’nda da çıkan orman yangını nedeniyle tahliye talimatı verildi.

İngiliz turistlerin yoğunlukla tercih ettiği Korfu Adası’nın Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia ve Sinies bölgelerinde kalanlar botlarla bölgeden tahliye edilirken, adanın 17 farklı noktasını ziyaret eden turistlere yangının yayılma ihtimaline karşı adayı terk etmeleri uyarısı yapıldı.

İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Artopios 2 bin 466 kişinin gece boyunca Korfu Adası’ndan tahliye edildiğini dile getirdi.

KORFU YANGINI KUNDAKLAMA

Korfu Belediye Başkanı Giorgos Mahimaris, yangının kundaklama sonucu çıktığını ifade ederek, bölgede bulunanların güvenli alanlara tahliye edildiğini söyledi. Mahimaris, ”Zor bir durum. Yangın Megulas bölgesinde ilk evlere ulaştı" dedi.

“YANGINLARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KONTROL ALTINDA”

Kuzey Korfu Belediye Başkan Yardımcısı Theofanis Skembris, “Her şey yakında daha iyi olacak. Aynı anda 4 yangın çıktı. Soruşturma için beklemeliyiz ancak itfaiye teşkilatının ilk belirlemelerine göre yangın kundaklama sonucu çıktı” dedi.

Adadaki durumun daha iyi olduğunu söyleyen Skembris, “Yangınların büyük bir bölümü kontrol altına alındı” ifadelerini kullandı.

“RODOS’UN BİR KISMI ETKİLENDİ”

Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefalogianni, Yunan medyasına yaptığı açıklamada Rodos Adası’nın yalnızca küçük bir kısmının yangından etkilendiğini söyleyerek, “Havalimanında herhangi bir yıkım olmadı. Rodos’un yalnızca küçük bir kısmı yangından etkilendi” ifadelerini kullandı.

Yunan Bakan, adanın yarısının yangından etkilendiği iddialarının doğru olmadığını ifade ederek, “Adanın yüzde 10 ila yüzde 20’lik bir kısmı etkilendi” dedi. Tahliye edilenlerin konferans merkezlerine ve spor salonlarına yerleştirildiğini aktaran Kefalogianni, otellerde boş yer olmadığını sözlerine ekledi.

YUNAN BAKAN: “KORFU’YA UÇUŞ YAPILABİLİR”

Yunan Bakan, Korfu’daki durumun Rodos kadar kötü olmadığını dile getirerek, “Korfu’daki durum Rodos’taki gibi alarm seviyesinde değil. Evlerden bazı tahliyeler yapıldı ancak Rodos’ta daha çok yapıldı. Rodos ve Korfu’ya hala uçuş yapılabilir” açıklamasını yaptı.

Öne Çıkanlar
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Son Haberler
Pamuk şeker kadar yumuşak bir gezegen keşfedildi Bilim
Pamuk şeker kadar yumuşak bir gezegen keşfedildi
Bu şehir. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Bu şehir. Turgay Beşyıldız yazdı
Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Güncel
Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Eskiden Adab-ı muaşeret diye bir ders okutulurdu. Peki, nedir Adab-ı Muaşeret? Kültür Sanat
Eskiden Adab-ı muaşeret diye bir ders okutulurdu. Peki, nedir Adab-ı Muaşeret?
Yemen'de fırtına etkili oldu. Terminalin camları kırıldı Dünya
Yemen'de fırtına etkili oldu. Terminalin camları kırıldı
Fenomen Dilan Polat'ın paylaşımı ''yok daha neler'' dedirtti Magazin
Fenomen Dilan Polat'ın paylaşımı ''yok daha neler'' dedirtti