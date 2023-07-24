Korfu Adası'ndan binlerce kişi tahliye edildi

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda çıkan yangın devam ederken Korfu Adası da alevlere teslim oldu. Korfu Adası’nda da çıkan orman yangını nedeniyle tahliye talimatı verildi.

İngiliz turistlerin yoğunlukla tercih ettiği Korfu Adası’nın Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia ve Sinies bölgelerinde kalanlar botlarla bölgeden tahliye edilirken, adanın 17 farklı noktasını ziyaret eden turistlere yangının yayılma ihtimaline karşı adayı terk etmeleri uyarısı yapıldı.

İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Artopios 2 bin 466 kişinin gece boyunca Korfu Adası’ndan tahliye edildiğini dile getirdi.



KORFU YANGINI KUNDAKLAMA

Korfu Belediye Başkanı Giorgos Mahimaris, yangının kundaklama sonucu çıktığını ifade ederek, bölgede bulunanların güvenli alanlara tahliye edildiğini söyledi. Mahimaris, ”Zor bir durum. Yangın Megulas bölgesinde ilk evlere ulaştı" dedi.



“YANGINLARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KONTROL ALTINDA”

Kuzey Korfu Belediye Başkan Yardımcısı Theofanis Skembris, “Her şey yakında daha iyi olacak. Aynı anda 4 yangın çıktı. Soruşturma için beklemeliyiz ancak itfaiye teşkilatının ilk belirlemelerine göre yangın kundaklama sonucu çıktı” dedi.

Adadaki durumun daha iyi olduğunu söyleyen Skembris, “Yangınların büyük bir bölümü kontrol altına alındı” ifadelerini kullandı.



“RODOS’UN BİR KISMI ETKİLENDİ”

Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefalogianni, Yunan medyasına yaptığı açıklamada Rodos Adası’nın yalnızca küçük bir kısmının yangından etkilendiğini söyleyerek, “Havalimanında herhangi bir yıkım olmadı. Rodos’un yalnızca küçük bir kısmı yangından etkilendi” ifadelerini kullandı.

Yunan Bakan, adanın yarısının yangından etkilendiği iddialarının doğru olmadığını ifade ederek, “Adanın yüzde 10 ila yüzde 20’lik bir kısmı etkilendi” dedi. Tahliye edilenlerin konferans merkezlerine ve spor salonlarına yerleştirildiğini aktaran Kefalogianni, otellerde boş yer olmadığını sözlerine ekledi.



YUNAN BAKAN: “KORFU’YA UÇUŞ YAPILABİLİR”

Yunan Bakan, Korfu’daki durumun Rodos kadar kötü olmadığını dile getirerek, “Korfu’daki durum Rodos’taki gibi alarm seviyesinde değil. Evlerden bazı tahliyeler yapıldı ancak Rodos’ta daha çok yapıldı. Rodos ve Korfu’ya hala uçuş yapılabilir” açıklamasını yaptı.