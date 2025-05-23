Korgan Belediyesi, borçlarını güçlü mali planlamayla ödüyor

Hakan Yıldız/Ordu

Korgan Belediyesi, önceki dönemden devralınan ve yapılandırılmış olan 14.413.100 TL tutarındaki Sosyal Güvenlik Kurumu borcunu önemli bir ödeme planıyla kapattı.

Belediye Başkanı Sait Korgan, yapılan mali strateji sayesinde borcun tek seferde 4.435.509 TL ödeme ile tamamen temizlendiğini duyurdu.

Başkan Korgan, belediyenin mali disiplin ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde hareket ettiğini belirterek, halkın kaynaklarının etkin kullanılması ve hizmetlerin aksatılmadan sürdürülebilmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Borçların ödenmesinde sanayi dükkanlarından elde edilen gelirlerin kullanıldığı belirtilirken, Belediye Başkanı daha önce yaptığı açıklamalarda, 'belediyeyi birkaç ay içinde tamamen borçsuz hale getirmeyi hedeflediklerini' aktarmıştı.

Korgan Belediyesi'nin borç ödeme süreci, yerel yönetimlerin mali yönetim anlayışı açısından dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor.

Vatandaşlar ise konu ile ilgili olarak iktidar partisi borçlarını ödemek için belediyelerin mülklerini ve taşınmazlarını satarken muhalefet partili belediyelerin çalışarak borç ödemesi örnek bir davranış olup İYİ Partili Korkan Belediye Başkanını takdir ettiler.