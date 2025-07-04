Korgan ve Kumru’ya müjde! Yeni vergi daireler hizmete giriyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Korgan ve Kumru’ya müjde! Yeni vergi daireler hizmete giriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ordu’da hizmet ağını genişletiyor! Korgan ve Kumru’da yeni Vergi Dairesi Müdürlükleri, Temmuz’da hizmete başlıyor.

Ali Yazan - Ordu / YENİÇAĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, illerdeki hizmetlerin daha verimli sunulması için hizmet ağını genişletmeyi sürdürüyor.

Aybastı ve Gölköy ilçelerimizde Haziran’da hizmete başlayan yeni Vergi Dairesi Müdürlüklerine yenileri eklendi. Eskiden Mal Müdürlükleri bünyesinde Gelir Servisi olarak faaliyet gösteren birimler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın idari düzenlemesiyle bağımsız vergi dairelerine dönüştürülüyor.

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Bu çerçevede, Ordu Defterdarlığı’na bağlı Korgan ve Kumru ilçelerinde kurulum süreçleri tamamlanan Vergi Dairesi Müdürlükleri hizmete hazır.

Korgan Vergi Dairesi Müdürlüğü, Tepe Mahallesi Tahsin Ateş Sokak No:10’da 07.07.2025’ten itibaren, Kumru Vergi Dairesi Müdürlüğü ise Samur Mahallesi Kılıçlı Sokak No:30 İç Kapı No:5’te 21 Temmuz’dan itibaren hizmet sunacak.

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Yeni Vergi Dairesi Müdürlükleri ile vergi hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve vatandaş odaklı yürütülmesi hedefleniyor.

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