Zafer Arapkirli'den Korgeneral Vural Avar'ın hapiste ölümüyle ilgili flaş soru

28 Şubat davasında FETÖ'cülerin hazırladığı iddianame ile yargılanan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan emekli Korgeneral Vural Avar cezaevinde uykusunda hayatını kaybetti.

Gazeteci Zafer Arapkirli ise, sosyal medya hesabından, Vural Avar'ın eşinin gazeteye verdiği ilanı paylaşarak bir cümlelik flaş bir soru yöneltti.

Arapkirli, cenaze töreninin duyurusunu paylaşarak, cezaevinde hayatını kaybeden Vural Avar için, "Hani idam cezası kalkmıştı?" sorusunu sordu.

Korgeneral Vural Avar'ın eşinin gazeteye verdiği ilanda ise şu ifadelere yer verildi:

"Çok acı kaybımız,

Sevgili eşim ve 64 yıllık hayat arkadaşım, Emekli Hava Korgeneral Vural Avar'ı kaybetmenin derin acısı içindeyim. Eşime yapılan haksızlık ve adaletsizlikleri asla unutmayacağım. Ruhu şad olsun, ışıklar içinde uyusun.

Cenazesi, 22 Aralık 2022 Perşembe günü öğle namazını müteakip Kocatepe Camii'nden kaldırılacaktır. Ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir.

Eşi Emekli Hava Albay Tuna Avar"