Korikos Kalesi gökkuşağı ile altın rengine döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Korikos Kalesi gökkuşağı ile altın rengine döndü

Mersin'deki Korikos Antik Kenti içerisindeki dışkale ve karakale olarak da bilinen Korikos Kalesi üzerinde oluşan gökkuşağı eşsiz bir görsel oluşturdu.

Mersin'deki Korikos Antik Kenti içerisindeki dışkale ve karakale olarak da bilinen Korikos Kalesi üzerinde oluşan gökkuşağı eşsiz bir manzara oluşturdu.

Erdemli ilçesinde Kızkalesi'nde bulunan 2 bin 200 yıllık geçmişe sahip antik Korikos'un simgesi deniz içerisindeki Kız Kalesi'ne karşıdan bakan sahildeki kale üzerinde yağmur sonrası gökkuşağı oluştu. Bir ucu Akdeniz'in ufkundan başlayan gökkuşağı yarım daire çizip kaleyi içine alarak kuzeydeki yamaca kadar uzandı. Tam da bu anda güneş ışığının da vurmasıyla tarihi Korikos Antik Kenti'ne adını veren Korikos Kalesi altın bir renge büründü.

Doğa olayı eşsiz bir manzara sundu.

Korikos Kalesi gökkuşağı ile altın rengine döndü

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