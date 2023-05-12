Korinin erkeklere özel yararı

Kori erkekler üzerinde denendi, inanılmaz yaarları ortaya çıkardı. İşte, o çarpıcı bilgiler…

Korinin erkeklere özel yararı

EDitör: Erkavim Yıldırım

Makarna, tavuk, et ve çorba yemeklerinde sıklıkla kullanılan köriyile ilgili yapılan bir araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Sadece yemekleri lezzetlendirmekle kalmayan körinin cinsel hayata olan etkileri bilimsel olarak kanıtlandı. Körinin cinsel hayata olan mucizevi faydalarını tek tek açıkladılar.

Kökeni Hindistan ve Pakistan’a dayanan körinin içeriğinde bulunan bir baharat, erkeklerin sperm hareketlerini artırıyor ve ayrıca cinsel dürtüde artış gerçekleştiriyor. Araştırmacılar körinin faydaları konusunda yaptıkları deneylerde baharatın yeni bir faydasını ortaya çıkardılar. Körinin tohumlarından yapılan takviye 500 mg Furosap dozu, üç ay boyunca her gün 35 ila 60 yaşları arasındaki 100 erkeğe verildi.

Takviyeyi kullanan erkeklerde sekizinci haftaya kadar sperm hareketleri önemli ölçüde arttı. Ayrıca deneklerde cinsel dürtüde artış görüldüğü gibi zihinsel ve kalp sağlığında da olumlu etkileri olduğu ortaya çıktı. Birleşik Krallık’taki yedi heteroseksüel çiftten birinin sorun yaşadığı ve erkeklerin yüzde yedisinin kısırlıktan etkilendiği tahmin ediliyor.

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Son Haberler
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası Mansur Yavaş'tan ilk yorum Siyaset
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası Mansur Yavaş'tan ilk yorum
Neden armut yenilmeli? Şifalı Bitkiler
Neden armut yenilmeli?
Çarkıfelek vücut ağrılarına birebir iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Çarkıfelek vücut ağrılarına birebir iyi geliyor
Damar tıkanıklığına iyi gelen bir besin Şifalı Bitkiler
Damar tıkanıklığına iyi gelen bir besin
İşte At Kuyruğu otunun çok az bilinen yararları Şifalı Bitkiler
İşte At Kuyruğu otunun çok az bilinen yararları
Hafıza tetikleyici bitkiler Şifalı Bitkiler
Hafıza tetikleyici bitkiler
Kansere karşı 5 besin Şifalı Bitkiler
Kansere karşı 5 besin