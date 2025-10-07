Sezonun ilk derbisi Rams Park’ta oynandı. Merakla beklenen derbi 1-1 berabere bitti. Beklenti çok yüksekti, iyi futbol, bol gol pozisyonu beklerken, hiçbiri derbide yoktu. Çok kısır ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen bir derbi oldu.

Derbinin favorisi Galatasaray, sürpriz yapmasını beklenen takım Beşiktaş’tı. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş’ı tutan kime sorsak yenilmeyelim, 1 puan çok iyi olur, Beşiktaş yenilmesin, lider Galatasaray ile aradaki puan farkı açılmasın derdi. Öyle de oldu Sergen hoca ve öğrencileri sahaya yenilmeyelim, 1puan alalım amacıyla çıktılar. Rakibini kendi sahasında karşılayan, sert oynayan, kazandığı toplar ile hızlı hücum edip, gol arayan Beşiktaş vardı. Derbide Sergen hocanın taktiği tıkır tıkır işliyordu. 11.inci dakika orta sahada kazanılan topla yapılan hızlı atakta T.Abraham golü atarak, takımını 1-0 öne geçirdi. Skor ve psikolojik üstünlüğü ele alan siyah-beyazlı ekip oyunun kontrolünü ele geçirdi. Üstüne birde Sanchez 34.üncü dakikada kırmızı kart görüp, takımını 10 kişi bırakınca Beşiktaş’ın arayıp ta bulamadığı bir karşılaşmaya evrildi. Karşılaşmayı izlerken tamam bu maç farka gider diye aklımdan geçirdim.

Galatasaray hafta içinde Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Liverpool ile çok zor bir 90 dakika oynamış ve yorgundu. Bu yorgunluk çok net görünüyordu. Derbi de kendi sahasında 1-0 geriye düştü, en önemlisi defansın sigortası Sanchez kırmızı kart görmüştü, formda oyuncusu Singo’nun sakatlanıp oyundan çıktı. Şans melekleri Beşiktaş’ın derbide galip gelmesi için her şeyi yaptılar. Derbi ilginç bir hal almaya başladı. Beşiktaş lehine bu kadar olumlu işler olurken, takımın sahada rakibinin üstüne gideceği, belki de tarihi bir fark olacağı kalbimizden geçmedi değil. Galatasaray ilk yarı rakip kaleye şut bile atamadı. Bu kadar kötü Galatasaray’ı yakalamışken mutlaka yenip 3 puanı hanene yazdırman gerekiyordu. Sergen hoca korktu. Takımı ileri çıkarmadı, 10 kişi kalan rakibine yenilmekten korktu. Takımına korkak futbol oynattı. Sergen hocam bu senaryoda 3 puanı alamamak korkaklıktır. İkinci yarıda eksik rakibine topu verip, geriye yaslanıyorsun, %80 top rakibinde ve rakibin 1 kişi eksik. Galatasaray’ı bir daha böyle yakalama şansın yok. Alınamayan galibiyet Sergen Yalçın’a yazar. Ev sahibi Galatasaray yenilmediğine ve 1 puan aldığına şükür ediyordur.