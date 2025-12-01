YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

PKK’lı terörist Amed Malazgirt’in, “Öcalan serbest bırakılmadıkça başka adım atmayacağız” şeklindeki ifadelerinin ardından DEVA Partisi Rize İl Başkanı Mehmet Emin Korkmaz yazılı bir açıklama yaparak söz konusu söylemlere sert tepki gösterdi.

Mehmet Emin Korkmaz, açıklamasında terör örgütünün Türkiye’ye ve millete yönelik küstahça tehditlerine asla sessiz kalınamayacağını vurguladı. Korkmaz, “Ülkemize ve devletimize meydan okuyan bu açıklama, haddini aşan bir terör dilidir. Ne tarihimiz, ne milletimiz, ne de toprağa emanet ettiğimiz şehitlerimiz böyle bir küstahlığı cevapsız bırakır.” dedi.

Şehitlerin mirasının kararlılık olduğunu belirten Korkmaz, PKK ve benzeri terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz süreceğini kaydetti:

“Bugüne kadar toprağa verdiğimiz tüm canlar; tereddüt etmeden, gözünü kırpmadan, PKK ve benzeri terör yapılarına karşı mücadele için şehit oldu. Örgütün adını pazarlık masasına taşıma cesareti bulanlar şunu iyi bilmelidir: Bu ülkenin sahibi geçici koltuklarda oturanlar değil, gerektiğinde toprağa düşen kahramanlardır.”

Korkmaz, herhangi bir terör odağının Türkiye’ye şart koşmaya çalışmasının karşılıksız kalmayacağını belirterek, milletin iradesinin her zaman teröre karşı dimdik durduğunu ifade etti:

“Bir gün bu millete veya devlete aynı cümleyi doğrudan söyleme fırsatı bulan olursa, cevabını anında ve en net şekilde alır. Zannetmeyin ki geride kalanlar tereddüt eder; bu milletin cesareti cephede kalmadı, ayaktadır.”

Açıklamasının sonunda net bir duruş sergileyen DEVA Partisi İl Başkanı, terörle mücadelenin pazarlıkla değil, kararlı bir devlet iradesiyle yürütüleceğini vurguladı:

“Şehitlerimizin mirası kararlılıktır, bizim de duruşumuz nettir: Terörün değil, Türkiye’nin adımı olur; masası değil, mücadele sahası olur.”