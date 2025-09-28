Korku dolu anlar anbean kameraya yansıdı: Sürücü araç durmadan indi!

Kaynak: İHA
Korku dolu anlar anbean kameraya yansıdı: Sürücü araç durmadan indi!

Aksaray'da kuzenine gitmek için bindiği aracıyla evin bahçesinden çıkan sürücü, araçta yılanı görünce büyük korku yaşadı. Yılanı görmesiyle aracı bile durduramayan sürücü yavaşlayan araçtan inerek kendini kurtardı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Dikmen köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde ikamet eden Ahmet Şakar (27) kuzeninin evine gitmek için aracıyla yola çıkmak istedi. Aracına binip evin bahçesinden çıktığı esnada araç içerisinde yılan olduğunu fark eden genç sürücü neye uğradığını şaşırdı.

2-015.jpg

Korku içerisinde araç hareket halindeyken kapıyı açan Şakar, aracın yavaşlamasıyla kendini dışarı attı. Tüm bu anlar evin güvenlik kamerasına yansırken, araç içinde kalan yılan Şakar'ın kapıyı açmasıyla birlikte araçtan inip gitti.

Son Haberler
Altın Koza'da ödül yağmuru! Zeydan Karalar Silivri'den mesaj gönderdi...
Altın Koza'da ödül yağmuru!
CHP Aksaray’da denge değişiyor: Yasemin Turan Özdemir il yönetiminden istifa etti
CHP Aksaray’da denge değişiyor: Yasemin Turan Özdemir il yönetiminden istifa etti
Liverpool kaptanı Van Dijk'tan Galatasaray uyarısı!
Liverpool kaptanı Van Dijk'tan Galatasaray uyarısı!
Apartmandan gelen kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Apartmandan gelen kötü koku ekipleri harekete geçirdi
İYİ Partili Yaldır, gençlerin en beğendiği milletvekilleri arasında
İYİ Partili Yaldır, gençlerin en beğendiği milletvekilleri arasında