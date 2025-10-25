

Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesindeki bir erkek giyim mağazasında meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen kişi ve kişiler erkek giyim mağazasına, parça tesirli el yapımı patlayıcı (EYP) atıp kaçtı. İş yerinin kapalı olması facianın önüne geçti.



Çıkan sesle korkuya kapılan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.



Olay yeri inceleme polisleri, bölgede delil çalışması yaptı. Olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için polis çalışma başlattı.