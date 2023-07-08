Korku ve endişe hissedilen zamanlarda kişiler kendilerini rahatlatacak dualara ihtiyaç duyarlar. Korku hissedilen durumlarda korku duası okuyarak üstesinden gelmeye çalışılmaktadır. Peki, korku duası nedir? Korkunca hangi dualar okunur?

KORKU DUASI NEDİR?

İnsanların genel itibari ile korktuklarında Allah'a sığınabilme, dua edebilme gibi bir mekanizmaları ortaya çıkmaktadır. Bunun beraberinde insanlar koltuklarında otururken kolay bir şekilde okuyacakları bir dua bulunmaktadır.

Çok çeşitli dualar olmasının beraberinde bu dua genellikle tercih edilmektedir:

‘’Euzü bi-kelimatillahi't-tammeti min gadabihî ve ikâbihî ve şerri ibâdihî ve min hemezati'ş-şeyetîni en yahdûrun’’ şeklinde yazılmaktadır.

Bu duanın manası ise:

‘’Allah'ın gazabına uğranmaktan, O'nun mevcut cezasından, kullarının kötülüğünden ve bana gelmelerinden dolayı Allah'ın tam sözcüklerine sığınırım.’’ biçiminde ifade edilmektedir.

Bu dualara örnek olarak Nas suresi ile Felak suresi verilebilmektedir. Bununla birlikte Fatiha suresi de okunabilmektedir.

İnsanlar özellikle de gece korkuyor ise uyumadan Nas ve Felak suresini okuyarak uyumaları, uykularında korkmamalarını sağlamaktadır. Nas ve Felak sureleri, kişilerin başına gelebilecek her çeşit kötülükten korunabilmesi amacı ile okunan surelerdendir. Nas sözcüğü insanlar manasına gelirken, Felak sözcüğü ise sabah aydınlığı anlamına gelmektedir.

NAS SURESİ OKUNUŞU NASILDIR?

Nas suresini Arapça okunuşu şu şekilde ifade edilmektedir:

‘’Kul e'ûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerrilvesvâsilhannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minelcinneti vennâs’’

FELAK SURESİ OKUNUŞU NASILDIR?

Felak suresinin Arapça okunuşu şu şekilde olmaktadır:

‘’Kul e'ûzü birabbil felak Min şerri mâ halak Ve min şerri ğasikın izâ vekab Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad Ve min şerri hâsidin izâ hased’’