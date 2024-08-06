Korku evinde yangın! İki kadın sandalyeye bağlı şekilde can verdi

Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale'de bir korku evinde yaşanan talihsiz bir olay, iki genç kadının yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Olay, bir kaçış oyunu sırasında meydana geldi; 19 yaşındaki Asiyat ve 25 yaşındaki Madina, oyunun bir parçası olarak sırasıyla bir sandalyeye bağlı ve kelepçeli haldeyken, yanlışlıkla devrilen bir benzin bidonu yangına neden oldu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve suçlu bulunan kişilere en fazla 10 yıl hapis cezası verilebileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde evlenen Asiyat ve onun kişisel antrenörü Madina, bir kaçış odası etkinliğine katıldı. Asiyat'ın eşi Said de bu etkinlikte yer aldı. Oyunun senaryosu uyarınca, Asiyat bir sandalyeye bağlı ve Madina kelepçe takılı haldeydi. Etkinliğin gerilimini artırmak amacıyla bir motorlu testere sahne alıyordu.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBI

Korku evinde bir görevlinin, etkinliği daha gerçekçi bir hale getirmek için yaptığı bir hata sonucu benzin dökülmesi ve ardından çıkan yangın, iki kadının kilitli bir odada mahsur kalmasına neden oldu. Olay yerindeki diğer çalışanların kapıyı açmak için anahtar arama çabaları sırasında, yan taraftaki kafede bulunan müşteriler dumanı fark ederek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı zor kullanarak açtığı anda, kurtarma için çok geç olduğu anlaşıldı.

GENÇ KADINLAR YAŞAMINI YİTİRDİ

Mahaçkale'de meydana gelen talihsiz olayda, Asiyat isimli genç kadının karbonmonoksit gazından ötürü yaşamını yitirdiği, Madina isimli diğer kadının ise vücut yanıkları nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Bu üzücü hadisenin ardından yürütülen soruşturma neticesinde, ilgililerin on yıla varan hapis cezaları ile karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi.