Korku filmi değil gerçek! Bu manzarayı beklemiyorlardı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi'nde meydana geldi. İki genç bölgede dolaşırken karşılarına çıkan metruk eve "Cesareti olan girsin" diye iddiaya girdi. Eve giren gençlerden biri yerde erkek cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde cesedin Rıza Bayram'a (34) ait olduğu tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Bayram'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.