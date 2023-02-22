22 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Bestemsu Özdemir deprem bölgesinde gördüklerini anlattı. “Korku filmi gibi”

Bestemsu Özdemir deprem bölgesinde gördüklerini anlattı. “Korku filmi gibi”

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye, depremzedeler için seferber oldu. İlk günden beri afet bölgesindeki çalışmalara katılan Bestemsu Özdemir, yaşananları korku filmine benzetti.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 12:13
Takip Et

“Korku filmi gibi” Oyuncu Bestemsu Özdemir deprem bölgesini anlattı

Bestemsu Özdemir deprem bölgesinde gördüklerini anlattı. “Korku filmi gibi”
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilimizde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği büyük deprem felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Herkes, afet bölgesindeki vatandaşlar için kolları sıvadı. Ünlüler dünyasının tanınmış simaları da depremzedeler için tek yürek oldu.

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Depremin ilk günü afet bölgesine giden isimlerden biri olan oyuncu Bestemsu Özdemir, gazetecilerle konuşarak “Şu an bile hâlâ orada gibiyim. Kimseyle konuşmuyorum, yardımlara organize oldum” dedi.

"BİNAMIZDAN KİMSE SAĞ ÇIKAMADI"

Özdemir, gördüklerini korku filmine benzetti. 17 Ağustos 1999 depreminde evlerinin yıkıldığını anlatan oyuncu, "Anneannemlerle Yalova'da yaşıyordum. Köpeğimiz kaybolduğu için o gece anneannemlerle annemin yanına gittik. Köpeğin kaybolması bizim kaderimizi değiştirdi. Binamızdan kimse sağ çıkamadı. Şu anki deprem, Gölcük depreminden bin kat daha kötü" dedi.

"ACİZ DEĞİL SADECE DEPREMZEDELER" 

AFAD gönüllüsü olduğunu ve depremi duyar duymaz Hatay'a gittiğini belirten Özdemir, "İki kadın gittik. Herkes, 'Orada ne işiniz var?' dedi. Birilerinin gitmesi lazımdı. Topladığımız yardımları dağıtmak için her gün 5-6 köy dolaştık. İnsan gibi dağıtım yaptık. Başkaları gibi önlerine yemek atmadık. Fazla fazla götürüp, kıyafetleri kendilerinin seçmelerini istedik. 'Sana bu renk yakışır, yakışmaz' gibi sohbetler ettik. Bu insanlar aciz değiller, sadece depremzedeler... Onların önüne kıyafet atamazsınız. Vicdanımızı kaybetmişiz, bu durum beni çok üzdü" şeklinde konuştu.

"ORASI SİRK DEĞİL"

"Sosyal medyada paylaşım yapmakla kahraman olmuyorsunuz" diyerek, bölgeye gidip fotoğraf paylaşan ünlü isimleri sert bir dille eleştiren oyuncu; "Oradaki insanların durumunu paylaşmak çok ayıp... Orası sirk değil. Mevzu kahramanlık hiç değil! İnsanların motivasyona, sarılıp ağlamaya ihtiyacı var. Köylerde bizimle dizi muhabbeti yapıp, deşarj oldular" açıklamasını yaptı.

Psikolojisinin bozulduğunu ve acılarını yaşadıktan sonra tüm ülkenin destek alması gerektiğini sözlerine ekleyen oyuncu, şöyle devam etti:

"Geçen gün arkadaşıma rastladım, her an deprem olabilir diye elinde düdükle dolaşıyor. O düdüğü görmek bile insanı sarsıyor. Marmara depremiyle ilgili sürekli uyarı yapılıyor. Ailem Fethiye'de müstakil evde yaşıyor. Benim evim deniz kenarında olduğu için anneme 'Depremde evim yıkılırsa, beni siz çıkarırsınız' diyorum. Annem kendimi toparlamam gerektiğini söyledi. Birkaç depremzede aileyi Fethiye'ye yerleştirmeye çalışıyorum. Hayvanlarını bırakmak istemedikleri için onları da götüreceğiz. Ortak yayında beni arayan ve iş isteyen bir kızımıza da iş bulmaya çalışıyoruz."

"SOBA YAPTIRDIK"

Cumartesi günü tekrar bölgeye gideceğini ve set durumuna göre 3-4 gün kalacağını dile getiren Özdemir, “Soba yaptırdık. Çadıra çok ihtiyaç var, onları hazır hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

"BİRAZ EDEPLİ OLUNMALI"

‘Tek Yürek Türkiye’ yayınına katılan oyuncu, “Saç, makyaj yaptırıp, gelenler vardı. Yas programına çıkarken biraz daha edepli olunmalı... Belki o bölgede bulunduğum için daha hassas olabilirim” diyerek, tepki gösterdi.

30 yaşındaki Bestemsu Özdemir, "Bütün yakınlarınıza evin konumunun dışında açık adresinizi de yazın" uyarısında da bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
1
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
2
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
3
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Kızılay Başkanı'ndan çadır itirafı. Paylaşımını apar topar kaldırdı
4
﻿Kızılay Başkanı'ndan çadır itirafı. Paylaşımını apar topar kaldırdı
﻿Kızılay Başkanı'ndan çadır itirafı. Paylaşımını apar topar kaldırdı
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
5
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
6
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
7
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿En’am suresi ne anlama geliyor?
﻿En’am suresi ne anlama geliyor?
﻿En’am suresi ne anlama geliyor?
﻿Fenerbahçe'de Konya karşısında ilk kez tek eksik Jesus
﻿Fenerbahçe'de Konya karşısında ilk kez tek eksik Jesus
﻿Fenerbahçe'de Konya karşısında ilk kez tek eksik Jesus
﻿Fenerbahçe’de o ismin üzeri çizildi. Oyuncu hakkında ‘küfür’ iddiaları var
﻿Fenerbahçe’de o ismin üzeri çizildi. Oyuncu hakkında ‘küfür’ iddiaları var
﻿Fenerbahçe’de o ismin üzeri çizildi. Oyuncu hakkında ‘küfür’ iddiaları var
﻿Ev eşyası taşıyan kamyondan 190 kilo uyuşturucu çıktı
﻿Ev eşyası taşıyan kamyondan 190 kilo uyuşturucu çıktı
﻿Ev eşyası taşıyan kamyondan 190 kilo uyuşturucu çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.