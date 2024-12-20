Korku filminden fırlamış gibi… Aleyna Tilki'yi gören şaştı kaldı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Korku filminden fırlamış gibi… Aleyna Tilki'yi gören şaştı kaldı!

Cevapsız Çınlama, sonra Sen Olsan Bari ile büyük çıkış yakalayan Aleyna Tilki, yeni şarkısı 'Bekleyenim'in 00.00'da yayınlanacağını sosyal medya hesabından açıkladı.

Tilki yeni şarkısı Bekleyenim'i klibinden kareleri yayınladı. Ünlü şarkıcının kıyafeti ve makyajı şarkının önüne geçti. Aleyna Tilki'ye "Seksi Casper" yorumlarında bulundular.

Aleyna Tilki, "Cevapsız Çınlama" ve "Sen Olsan Bari" şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran Tilki, son dönemin en popüler isimlerinden biri haline geldi.

8.webp

YENİ ŞARKISINI DUYURDU

Bir süredir sahnelerden uzak kalan ve engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, yeni şarkısı "Bekleyenim"i geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

9.webp

MAKYAJI VE KIYAFETİ OLAY OLDU

Aleyna Tilki, hem makyajı hem de kıyafetiyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve şarkının önüne geçti.

Aleyna Tilki bu sefer göğüslerini zar zor kapatan kostümü ve hayalet filmlerinden fırlamış yüzüyle görenleri şaşırttı.

Tilki'nin "Bu makyaj nedir?", "Garip kıyafetlere alıştık ama bu ne hal?", "Un fabrikasında mı çalıştın?", "Ürperdim", "Casper'a dönmüşsün", "Seksi Casper" yorumlarında bulundular.

o0o.webp

Son Haberler
Carmelo Anthony, LeBron James takası hakkında konuştu
Carmelo Anthony, LeBron James takası hakkında konuştu
Altın güne yükseliş ile başladı (20 Aralık 2024)
Altın güne yükseliş ile başladı
Gençler sokakları kayak merkezine çevirdi
Gençler sokakları kayak merkezine çevirdi
Euroleague’de korkunç sakatlık! Salon bir anda buz kesti
Euroleague’de korkunç sakatlık! Salon bir anda buz kesti
Kyrgios'tan tenis dünyasını sarsan Sinner açıklamaları
Kyrgios'tan tenis dünyasını sarsan Sinner açıklamaları