Korku filminden fırlamış gibi… Aleyna Tilki'yi gören şaştı kaldı!

Tilki yeni şarkısı Bekleyenim'i klibinden kareleri yayınladı. Ünlü şarkıcının kıyafeti ve makyajı şarkının önüne geçti. Aleyna Tilki'ye "Seksi Casper" yorumlarında bulundular.

Aleyna Tilki, "Cevapsız Çınlama" ve "Sen Olsan Bari" şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran Tilki, son dönemin en popüler isimlerinden biri haline geldi.

YENİ ŞARKISINI DUYURDU

Bir süredir sahnelerden uzak kalan ve engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, yeni şarkısı "Bekleyenim"i geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

MAKYAJI VE KIYAFETİ OLAY OLDU

Aleyna Tilki, hem makyajı hem de kıyafetiyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve şarkının önüne geçti.

Aleyna Tilki bu sefer göğüslerini zar zor kapatan kostümü ve hayalet filmlerinden fırlamış yüzüyle görenleri şaşırttı.

Tilki'nin "Bu makyaj nedir?", "Garip kıyafetlere alıştık ama bu ne hal?", "Un fabrikasında mı çalıştın?", "Ürperdim", "Casper'a dönmüşsün", "Seksi Casper" yorumlarında bulundular.