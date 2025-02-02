Korku filmini aratmayan görüntü! Araç kayalıklarda asılı kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Korku filmini aratmayan görüntü! Araç kayalıklarda asılı kaldı

Denizli'de park halindeyken freni boşalan araç, uçuruma sürüklenerek kayalıklarda asılı kaldı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde park halindeyken freni boşalan hafif ticari araç, uçuruma sürüklenerek kayalıklarda asılı kaldı.

aracc.jpgKaza, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bozdağ Kayak Merkezi yakınlarındaki İp Burnu mevkiinde park halinde bırakılan hafif ticari aracın bir anda freni boşaldı. Şarampolü aşan araç, uçuruma doğru sürüklenirken kayalıklarda asılı kaldı.

Kazada ölü ya da yaralı olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Maddi hasar meydana gelen araç, asılı kaldığı uçurumdan çekici yardımıyla çıkarıldı.

Korku filmini aratmayan görüntü! Araç kayalıklarda asılı kaldı

Korku filmini aratmayan görüntü! Araç kayalıklarda asılı kaldı

Korku filmini aratmayan görüntü! Araç kayalıklarda asılı kaldı

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