Korku filmini aratmayan olay! Dev kaya yoldan geçen araçların üzerine düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Korku filmini aratmayan olay! Dev kaya yoldan geçen araçların üzerine düştü

Erzurum'un Hınıs ilçesinde yola düşen dev kaya parçası iki araca çarptı. Olayda iki araçta maddi hasar oluşurken araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde yola düşen dev kaya parçası iki araca çarptı. Araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısında Erzurum - Hınıs kara yolunda sağanak yağışla birlikte dağdan kopan dev kaya kütlesi yoldan geçen iki araçta maddi hasar oluşturdu. Araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken, olay yerine gelen 112 ekiplerince yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Araçlarda büyük ölçüde hasar oluşurken dev kaya kütleleri görenleri şaşırttı.

Korku filmini aratmayan olay! Dev kaya yoldan geçen araçların üzerine düştü

Korku filmini aratmayan olay! Dev kaya yoldan geçen araçların üzerine düştü

Korku filmini aratmayan olay! Dev kaya yoldan geçen araçların üzerine düştü

Korku filmini aratmayan olay! Dev kaya yoldan geçen araçların üzerine düştü

Korku filmini aratmayan olay! Dev kaya yoldan geçen araçların üzerine düştü

Korku filmini aratmayan olay! Dev kaya yoldan geçen araçların üzerine düştü

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Korku filmini aratmayan olay! Dev kaya yoldan geçen araçların üzerine düştü
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