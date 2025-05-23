Korkulan oldu, kene felaketi yeniden hayat buldu! Ölümler yükseliyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Korkulan oldu, kene felaketi yeniden hayat buldu! Ölümler yükseliyor

Kene ısırması sonucu ölümlerin olması konusunda korkulan durum olmaya başladı. Sivas'ta kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Oğuzhan Aydemir (27) 9 gündür süren yaşam savaşını kaybetti. Aydemir'in ölümü sonrası kene ısırmasından ölenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Sivas'ta kene yapışması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir hayatını kaybetti. Sivas'ta keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre vaka, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyünde meydana geldi. Köyde hayvancılıkla uğraşan Oğuzhan Aydemir, karın bölgesine yapışan keneyi 9 gün önce kendi imkanlarıyla çıkardı. Aydemir'in rahatsızlandığını gören yakınları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğuzhan Aydemir'in cenazesi, defnedilmek üzere Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyüne götürüldü. Sivas'ta kene yapışması sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Keneyi hafife almayın!! Sivas Valiliği uyardıKeneyi hafife almayın!! Sivas Valiliği uyardı

Yaz geldi, keneler ölüm saçmaya başladı!Yaz geldi, keneler ölüm saçmaya başladı!

Keneleri mıknatıs gibi çekiyor! Sakın bu giysileri giymeyinKeneleri mıknatıs gibi çekiyor! Sakın bu giysileri giymeyin

Kene tehlikesine karşı uzmanlardan acil çağrıKene tehlikesine karşı uzmanlardan acil çağrı

Son Haberler
Bakan Yumaklı müjdeyi verdi! 329 projeye 3,6 milyar TL hibe desteği
Bakan Yumaklı müjdeyi verdi! 329 projeye 3,6 milyar TL hibe desteği
Mahalleliyi çileden çıkaran olay! 3 Saat Sürdü
Mahalleliyi çileden çıkaran olay! 3 Saat Sürdü
Amasya'da feci ölüm! İş makinesinin altında kaldı
Amasya'da feci ölüm! İş makinesinin altında kaldı
Galatasara'da Oshimen için yenge formülü
Galatasara'da Oshimen için yenge formülü
Sabahları başınız ağrıyorsa dikkat! 'Sessiz Katil' sizi bulmuş olabilir
Sabahları başınız ağrıyorsa dikkat! 'Sessiz Katil' sizi bulmuş olabilir