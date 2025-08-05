Korkulu kabusu genç kıza dehşeti yaşattı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana’da dini nikahlı yaşadığı 29 yaşındaki genç kadına dehşeti yaşattı. Yüzünden defalarca bıçaklayan, cezaevinden firar eden ve tehdit mesajları atan korkulu kabusu cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde 23 Aralık 2021 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 1 çocuk annesi Sara Bekir (29), 3 yıl boyunca dini nikahlı yaşadığı Serkan T.'den (45) ayrıldı. Ancak sürekli Sara Bekir'i tehdit ve takip eden Serkan T., 23 Aralık'ta genç kadının saklandığı otele demir sopayla girip ona saldırdı.

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Can havliyle kendini dışarı atan kadının peşinden giden Serkan T., ardından Sara Bekir'in yüzünü ve kollarını bıçakla kesti. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken Serkan T. kısa sürede yakalanıp tutuklandı.

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ŞİKAYETİNİ ÇEKTİ, SERBEST KALDI, YİNE TEHDİT EDİNCE TUTUKLANDI

Sara Bekir, Serkan T.'nin ailesinden tehdit alması üzerine şikayetinden vazgeçti. Bir süre sonra Serkan T. cezaevinden tahliye edildi. Ancak Serkan T.'in tekrardan Bekir'i tehdit etmeye başlamasıyla, genç kadın geçen yıl yeniden şikayetçi oldu. Serkan T., şikayetin ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ancak Serkan T., 21 Temmuz günü kaldığı açık cezaevinden firar etti.

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Firar eden Serkan T., "Affına sığınıyorum, otel camından dışarı bakıyorum ve acaba Sara beni polise mi verecek diye düşünüyorum" diye genç kadına mesajlar attı. Serkan T. genç kadına gönderdiği sesli bir mesajda ise, "İstersen Suriye'ye git, o askerleri, telleri geçer yine gelirim, sana güveniyorum" dedi.

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KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Korkan Sara'nın, durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Polis güvenlik kameralarını incelemeye alarak 6 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan Serkan T.'nin peşine düştü. Firari hükümlünün Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Ekipler mahalleye yoğunlaştı. Polisi fark eden Serkan T. kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü daha sonra cezaevine teslim edildi.

Korkulu kabusu genç kıza dehşeti yaşattı!

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