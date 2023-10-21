Korkulu rüya diş ağrılarına iyi gelen ot

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan diş ağrılarına iyi gelen kengel otu dikkatlerden kaçmadı.

DİŞ AĞRISI NEDİR?

Diş ağrısı, dişin içinde veya çevresinde gelişen ağrıya verilen isimdir. Daha küçük çaplı diş ağrıları bireyin evde kendiliğinden edebileceği geçici bir diş eti tahrişinden kaynaklanabilir. Ancak daha ciddi ve ağır diş ağrıları, kendi başlarına iyileşmeyecek ve bir diş hekimi tarafından tedavi edilmesi gereken diş ve ağız problemlerinden kaynaklanırlar.

KENGEL OTU NASIL KULLANILIR?

Birçok hastalığa iyi geldiği ve kişiye dinamizm kazandırdığına inanılan bu otun tazesi, bulgur pilavı, et ve yumurtayla pişirilerek, kızartması yapılarak ya da salata olarak tüketilir.

Yemek olarak kullanılmasının yanı sıra sakızı yapılır.