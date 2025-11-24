Korkunç cinayet haberleri gelmeye devam ediyor. Bu defa olayın adresi Mersin Tarsus. Olayda yer alan ve 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek bir şahsın katlediliş biçimi duyanları dehşete düşürdü.

Şahsın bıçaklanıp öldürüldükten sonra, tuzlanıp halıya sarılıp konulduğu çekyatla moloz alanına atıldığı ortaya çıktı.

Bugün Fevzi Çakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki molozların döküldüğü bir alanda ortaya çıkan olaya ilişkin polis incelemeleri yapıldı. İnceleme sonucu edinilen bilgiye göre moloz yığınları arasında bulunan bir şahıs çekyatı almak için kontrol etti.

Cansız bedenin bulunduğu yer

Altındaki halıyı görüp açan şahıs cesetle karşılanınca durumu polise bildirdi. Savcı ve polisin yaptığı inceleme sonrasında henüz kimliği belirlenemeyen 35 yaşlarındaki şahsın cansız bedeni otopsi ve kimliğinin belirlenmesi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan cansız bedeni bulunan şahsın engelli olduğu, sağ kolunun geçmişten itibaren dirsekten itibaren olmadığı kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.