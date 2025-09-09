Korkunç cinayet! Ölen de 15 yaşında öldüren de...

Feci olay Ankara Pursaklar'da bulunan bir parkta yaşandı. 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bıçaklı saldırıya uğradı.

'KIZ MESELESİ' İDDİASI

Vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Fatih Acacı, çevredekilerin ihbarı üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli D.G.'nin arkadaşlarnın iddiasına göre cinayet sebebi 'kız meselesi'...

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan geçtiğimiz ay Keçiören ilçesinde de benzer bir olay yaşanmış, 21 yaşındaki Hakan Çakır, 18 yaşının altındaki çocuk zanlıların dahil olduğu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü verilerini (DSÖ) göre her iki çocuktan biri okul döneminde akran zorbalığına maruz kalıyor. Bu zorbalık fiziksel ya da ruhsal olabiliyor. Bir çocuk şiddet görüyorsa aile içinde ya da dışarıda ileride bu çocukların şiddet gösterme eğilimleri de artıyor.

Uzmanlara göre, çocuk cinayetlerinde önleyici olarak sosyal sosyal hizmetlerin etkin bir şekilde sunulması, risk altında olan çocukların belirlenmesi ve ailelerin desteklenmesi gerekiyor.