Korkunç cinayeti 6 yaşındaki çocuk çözdü! Katil tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Korkunç cinayeti 6 yaşındaki çocuk çözdü! Katil tutuklandı

Aydın’da bariyerlere çarparak cesedi bulunan 28 yaşındaki kadının ölümü ile ilgili ayrıntı aile yakınlarını şoke etti. Araçta bulunan 6 yaşındaki çocuğu ifadesi ile gözaltına alınan kadının eşi R.B suçunu itiraf etti

Olay, 21 Aralık saat 20.00 sıralarında Aydın- İzmir kara yolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Aydın yönüne giden R.B. yönetimindeki 09 EB 225 plakalı otomobil, bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Derya Buçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşi R.B, ile 6 yaşındaki çocukları D.B. ise yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Morga kaldırılan D.B, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. D.B, toprağa verildi.

OTOPSİ RAPORUNDA KURŞUN İZLERİ ÇIKTI

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.B., kazadan bir süre önce otomobilde seyir halindeyken annesiyle babası arasında yaşanan tartışma sonrası silah sesi duyduğunu, babasının kendisine sesin dışarıdan geldiğini söylediğini ardından da kaza yaptıklarını anlattı. D.B.'nin ifadesi sonrası soruşturmayı derinleştiren ekipler, R.B'yi gözaltına aldı. Otopsi raporunda ise D.B'nin başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

İTİRAF ETTİ

R. B'nin otomobille seyir halindeyken eşini tabancayla başından vurarak öldürdüğü, ardından olayı kaza gibi göstermek için bariyere çarptığı belirlendi. R.B'nin jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. R.B'nin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 30 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç cinayeti 6 yaşındaki çocuk çözdü! Katil tutuklandı

Korkunç cinayeti 6 yaşındaki çocuk çözdü! Katil tutuklandı

Korkunç cinayeti 6 yaşındaki çocuk çözdü! Katil tutuklandı

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