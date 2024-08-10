Korkunç cinayetin sırrı çözüldü. Teknenin buzdolabında kadın cesedi bulunmuştu

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı iskelesi yakınlarındaki bir balıkçı barınağında demirli bir teknenin içindeki buzdolabında bir kadın cesedi bulundu. Rutin denetimler sırasında narkotik köpeğinin bulduğu kadın cesedinin Hilmiye Tuğba Esgin’e ait olduğu belirlendi.

Siyah poşetteki cesedin üzerine boya dökülmüş olduğu bildirildi. Boyanın cesedin kokmaması için dökülmüş olabileceği değerlendirildi. İlk incelemede Esgin’in boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Esgin’in vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlanmazken başının arkasında ve boynunda yara izi bulundu.

ÖNCE İNKAR SONRA KABUL

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve teknede tamir işleriyle uğraşan Kubilay B.A.'nın ilk ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Şüphelilerden Şenol A.'nın ifadesinde Esgin ile sevgili olduklarını kabul edip, "Onu çok seviyordum. Nasıl kıyarım ona? Ben öldürmedim" derken, eşi Belgin A.'nın da bu ilişkiden haberi olduğunu ancak kendisinin tekneye hiç gitmediğini söylediği öğrenildi.

Ancak cinayet büro dedektifleri, sorgu sırasında Şenol A.'nın her şeyi itiraf etmesini sağladı. Şenol A.'nın cinayeti kabul edip, "Çok seviyordum. Teknede bir süredir birlikte yaşıyorduk. Kıskançlık nedeniyle tartıştık. Tokat atınca yere düştü. Başını yere vurdu. Öldüğünü görünce buzdolabına koydum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şenol A. tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.