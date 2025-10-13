Antalya’nın Alanya ilçesinde korkunç bir cinayet vakası yaşandı. Hacımehmetli Mahallesi Akçakıllık mevkiinde, 32 yaşındaki Yusuf Koçak ile bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Koçak, vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.



Cinayeti işleyen şüpheliler, panikle Koçak’ın cansız bedenini Paşaköy Mahallesi’nde sarp ve ormanlık bir alandaki uçuruma attı. Olayın ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, titiz bir çalışma başlattı. Teknik incelemeler ve saha araştırmaları sonucu 7 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.



Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden zanlılar, Koçak’ın cesedinin yerini gösterdi. Ancak cesedin bulunduğu alanın sarp ve engebeli yapısı, kurtarma ekiplerini zorladı. Saatler süren çalışmanın ardından Koçak’ın cansız bedeni, gece saat 01.00 civarında uçurumdan çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışması sonrası ceset, otopsi için Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.



Soruşturma kapsamında, şüphelilerin cinayetin ardındaki motivasyonunun ne olduğu henüz netlik kazanmadı. Ancak ilk bulgular, olayın kişisel bir husumetten kaynaklanabileceği yönünde. Alanya Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.