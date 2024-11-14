Korkunç gerçeği AKP'li Özlem Zengin açıkladı: 13 yaşında AIDS'ten ölen çocuğu babası istismar etmiş!

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 13 yaşında AIDS nedeniyle hayatını kaybeden çocuğun babası tarafından istismara uğradığını açıkladı.

İzmir'de 13 yaşındaki bir çocuğun AIDS nedeniyle hayatını kaybetmesi Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Çocuğun babasının HIV test sonucu pozitif, annesinin ise negatif çıktığı öğrenildi. Söz konusu olayla ilgili soruşturma sürerken, TBMM Genel Kurulu'nda Grup Başkanvekili Özlem Zengin çocuğun babası tarafından istismara uğradığını açıkladı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İzmir'de AIDS nedeniyle ölen 13 yaşındaki çocuğa değinen Zengin, şöyle konuştu:

"Sadece parasal sebep mi? Bugün İzmir'de bir çocuğumuz daha hayatını kaybetti. Bahsettiniz, 13 yaşında bir erkek çocuğu babası tarafından istismara uğramış. Babası. Daha çok yeni Tekirdağ'da Sıla bebek annesinin bıraktığı komşunun erkek çocukları tarafından istismara uğradı. Üstelik anne bunu daha evvel bir kez fark ettiği halde bakın yine bırakmış. Şimdi ben size soruyorum yani buradan soruyorum, Allah rızası için bunların sebebi ekonomik sebepler midir? Parasal sebepler midir? Çok katmanlı, çok detaylı bir problemle karşı karşıya değil miyiz yani?"