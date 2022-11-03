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Korkunç kaza. 14 yaşındaki Erman bisikletinden düşüp beton mikserinin altında kaldı

Bursa'da, çalıştığı iş yerine malzeme almaya giderken dengesini kaybederek bisikletinden düşen Erman Haymana (14), beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 20:19
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Korkunç kaza. 14 yaşındaki Erman bisikletinden düşüp beton mikserinin altında kaldı

Korkunç kaza. 14 yaşındaki Erman bisikletinden düşüp beton mikserinin altında kaldı
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(DHA) - Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Sanayi sitesindeki bir iş yerinde çalışan Erman Haymana, iddiaya göre bisikletiyle yedek parça almaya gittiği sırada dengesini kaybederek yola düştü.

Bu sırada seyir halinde olan Seyit Şahin (42) yönetimindeki 16 GB 1299 plakalı beton mikseri, sürücünün kör noktasında kalması nedeniyle görmediği Haymana'nın üzerinden geçti.

Durumu fark eden Şahin aracı durdururken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Beton mikserinin sürücüsünü ise gözaltına alındı.

Kaza haberini alarak bölgeye gelen Erman Haymana'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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