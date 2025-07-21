Korkunç kazada otomobil havada asılı kaldı! Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Korkunç kazada otomobil havada asılı kaldı! Ölü ve yaralılar var

Kocaeli'nde bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, alkollü sürücü ile 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kocaeli İzmit ilçesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Y.C. idaresindeki 41 SP 405 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

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Sürüklenip, takla atan otomobildeki sürücü Y.C. ile E.Y., Y.K., Fatih Aslan (19) ve Ömer Beyan (24) yaralandı. İhbara kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatih Aslan ile Ömer Beyan, hayatını kaybetti.

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3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, alkollü sürücü Y.C.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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