Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı! TIR ve kar küreme aracı köprüden uçmuştu

Anadolu Otoyolu Büyük Melen Köprüsü’nde, 11 Şubat sabahı saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada TIR ve kar küreme aracı çarpışarak yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı uçtu.

Kar küreme aracıyla tuzlama çalışması yapan Bayram Gülaçtı’nın kullandığı araç ile Metin Çakmak idaresindeki TIR’ın çarpışması sonucu her iki sürücü hayatını kaybetti.

Kazanın, kar küreme aracının araç içi kamerasına yansıyan görüntülerinde, TIR ile temas anı ve her iki aracın düşmesi açıkça görüldü.

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Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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