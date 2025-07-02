Korkunç manzara ortaya çıktı: Çöplerin içinde bebek cesedi bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Korkunç manzara ortaya çıktı: Çöplerin içinde bebek cesedi bulundu

Aydın'da katı atık bertaraf tesisinde çöp ayrıştırma çalışmaları sırasında ekipler, çöplerin arasında göbek bağı kesilmemiş bir erkek bebek cesedi buldu.

Olay, Efeler ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık bertaraf tesisinde ekiplerin çöp ayrıştırma çalışmaları yaptığı sırada çöplerin arasında bir bebek cesedi olduğu fark edildi.

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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin yeni doğmuş ve göbek bağı kesilmemiş bir erkek bebeğe ait olduğu belirlendi. Jandarma bebeğin kim yada kimler tarafından çöpe atıldığının belirlenebilmesi için geniş çaplı çalışma inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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