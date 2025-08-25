Korkunç motosiklet kazası! Gezmeye gelen karı-koca yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Korkunç motosiklet kazası! Gezmeye gelen karı-koca yaşamını yitirdi

İzmir'in Ödemiş ilçesine motosikletle gezmeye gelen karı-koca, geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesine motosikletle gezmeye gelen karı-koca, geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybetti. Kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Bozdağ Mahallesi'nde meydana geldi. Salihli'den Ödemiş istikametine N.G (35) yönetimindeki 34 HYD 493 plakalı otomobil ile Manisa'nın Salihli ilçesi istikametine seyir halinde olan Bayram Koçyiğit (67) idaresindeki 45 ARV 023 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Bayram Koçyiğit ve eşi Hilya Koçyiğit savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hilya Koçyiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Bayram Koçyiğit ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü N.G., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Haberler
Endüstriyel üretim Litvanya’da yavaşladı
Endüstriyel üretim Litvanya’da yavaşladı
İsviçre’de istihdam artışı sürüyor: Hizmet sektörü öncü, sanayi geriliyor
İsviçre’de istihdam artışı sürüyor: Hizmet sektörü öncü, sanayi geriliyor
Yılın göz alıcı tonu “Butter Yellow” ile Momo Professional kalıcı ojede trendleri belirliyor
Yılın göz alıcı tonu “Butter Yellow” ile Momo Professional kalıcı ojede trendleri belirliyor
Filistin'in ticaret dengesi şaştı
Filistin'in ticaret dengesi şaştı
CHP'ye bir şok daha! Belediye başkanı istifa etti
CHP'ye bir şok daha! Belediye başkanı istifa etti