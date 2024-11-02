Korkunç motosiklet kazası sürücü ölümden döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Korkunç motosiklet kazası sürücü ölümden döndü

Çorum'da kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarpaken, sürücü korkunç kazada ölümden döndü.

Çorum'da kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ölümden döndü.

Kaza, Çorum-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine seyir halinde olan Fatih Pilgir yönetimindeki motosiklet, Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Korkunç motosiklet kazası sürücü ölümden döndü

Korkunç motosiklet kazası sürücü ölümden döndü

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