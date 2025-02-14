Korkunç olayda aileyi kana buladı! Telefonu alınan genç dehşet saçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Aksaray'da akşam saatlerinde 25 yaşındaki Yasin O., elinden cep telefonunu almak isteyince dehşet saçtı. Annesi Nutuya O. (46) ile ağabeyi Ali O.'yu (30) bacaklarından bıçakladı. İkili hastaneye kaldırıldı. Dehşet saçan kardeş ise olay yerinden firar etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Aksaray Küçük Bölcek Mahallesi'nde, 5 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Yasin O., elinden telefonunu alan ağabeyi Ali O. ile annesi Nutuya O. ile tartışmaya başladı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Yasin O., ağabeyi Ali O. ile annesi Nutuya O.'yu bacaklarından bıçakla yaraladı. Sesleri duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Nutuya O. ile Ali O., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Polis ekipleri evden kaçan Yasin O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

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