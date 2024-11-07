Korkunç olayın adresi Gaziantep: Önce darp edildi, sonra üçüncü kattan atıldı

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Abdulhamithan Mahallesi'nde 4 Kasım'da meydana geldi. İddialara göre 17 yaşında olan Dilan okul çıkışında 4 kişi tarafından zorlanarak bir araca bindiriliyor. Daha sonrasında araç okulun çevresinden hızla uzaklaşıyor. Genç kızı kırsal alandaki bir inşaat alanına götürüyor. Dilan'ı önce darp ettikleri, sonra üçüncü kattan aşağıya attıkları iddia ediliyor. Olay sonrası ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan genç kızın vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edildi. Genç kızın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

ANNESİ KİMİN YAPTIĞINI BİLMİYOR

Genç kızın annesi olayı gözyaşlarıyla anlattı. Şenay Bayır, “Benim kızım dün okula saat 7'de gitti ve akşam eve bir daha dönmedi. Kızımı 4 kişi sürükleyerek zorla arabaya bindirmiş ve inşaata kaçırıp 3. kattan aşağıya atmış. Kimin yaptığı hakkında bir bilgim yok. Emniyet güçleri ise şahısların yakalandığını söylüyor ama bizlere bilgi vermiyorlar. Ben kızımı bu hale getirenlerin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Okuldan veya dışardan kim ise öğrenmek istiyorum. Kızımın durumu şuan çok kötü” dedi.

“ADALET İSTİYORUM”

Şenay Bayır, kızının tedavisinin devam ettiğini ve durumunun ağır olduğunu söyledi. Şahısların en ağır cezasını almasını isteyen anne, "Kızım 3 defa ameliyat oldu. Dün akşamdan bu yana ameliyatta. 3 ameliyat geçirdi. Vücudunun çoğu bölgesinde kırıklar var ve şuan durumu kritik. Bu olayı gerçekleştirenler cezasını alsın, adalet istiyorum” ifadelerini kullandı.

“KIZIMIZ DEHŞET İÇERİSİNDEYDİ”

Baba Hüseyin Bayır konu hakkında şöyle dedi: "Kızımız dün okuldan çıktığında her zamanki geldiği saatte eve gelmeyince biz de ilk olarak öğretmenini aradık. Öğretmeni okulda birkaç derste gördüğünü ardından bir daha görmediğini söyledi. Saat 8'e kadar bekledik ve karakola haber verdik. 2 saat sonra hastaneden bizi aradılar. Hastaneye gittiğimizde hastanede kızımız dehşet içerisindeydi. İddiaya göre 3. kattan aşağıya attıkları için belinden itibaren kırıklar varmış. Okul çıkışında arabaya zorla bindirilmiş, arkasından ağzını kapatarak arabaya bindirilmiş. Daha sonrasında inşaata götürülmüş. Bunu yapanların gereken en ağır cezayı almalarını istiyorum”

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 4 şahıs gözaltına alındı. Haklarında yasal işlem sürüyor.