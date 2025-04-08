Korkunç ölüm! TIR sürücü yanarak can verdi!

Kaynak: İHA
Korkunç ölüm! TIR sürücü yanarak can verdi!

Milas-Labranda yolu üzerinde sabah saatlerinde maden taşıyan bir TIR yoldan çıkarak cayır cayır yandı. Direksiyonda kalp krizi geçiren şahıs yanarak can verdi.

Olay, Antalya Milas-Labranda yolu Alancak ilçesi Kargıcak Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde yaşandı. Merkezi Aydın'da bulunan bir enerji ve maden firmasına ait TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dağa çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle TIR alev aldı ve kısa sürede yanmaya başladı. Kazadan sonra çıkan yangında 64 yaşında olduğu öğrenilen TIR sürücüsü Mahmut Bulut da dorse ile birlikte feci şekilde yandı. TIR sürücüsünün yangın sonrası araçtan çıkamaması "kazadan önce sürücünün kalp krizi geçirmiş olabileceği" şeklinde yorumlandı.

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Kazadan sonra çevredeki vatandaşların ihbarı ile kısa sürede bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden TIR sürücüsü otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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