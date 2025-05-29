Korkunun ecele faydası yok Erdoğan.

Devlet mallarını özelleştirdiler, devlet yatırımı ile değil kamu-özel işbirliği diye bir ucube formül ile geçenden para alıp, geçmeyenin parasını devlet bütçesinden yandaş yatırımcılara dağıttılar, dağıtmaya da devam ediyorlar…

Saraylar yaptılar, lüks yaşam içinde 18 yıl har vurup harman savurdular, yediler, içtiler ve sıra bugün hesap ödemeye gelince "sen öde" diye acı faturayı milletin önüne koydular.

Ekonominin başına Recep Tayyip Erdoğan geçecekmiş

Ekonomide ve hukukta reform yapacaklarmış,

Değerli okurlarım,

Bu masalları çok dinledik, 18 yıldır ekonomide yapılanlarla Türkiye ne hale geldi herkes yaşıyor görüyor.

- Esnaf kepenk indirdi.

- İşsizlik tarihi rekorlar kırıyor,

- Asgari ücret eriyip gidiyor zamlarla,

- Enflasyon milleti eziyor,

- Hayat pahalılığı zirvede…

- AKP'lilerin ise gözü kulağı rantta…

Değerli okurlarım,

Ekrem İmamoğlu 31 Mart 2019''da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

AKP'liler ağlak, ağlak olup, Yandaş Seçim Kuruluna koştular ve seçimi iptal ettirdiler…

İmamoğlu 23 Haziran 2019''da ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi…

Tam 4 milyon 741 bin 885 İstanbullunun oyunu aldı.

Rakibi Recep Tayyip Erdoğan’ın genel başkan ve başbakan yaptığı AKP'nin ikinci adamı Binali Yıldırım idi…

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını bırakıp İstanbul'da İmamoğlu'na karşı aday oldu

İlkinde az farkla başkanlığı kaçırmıştı ikinci yarışta Binali Bey 3 milyon 935 bin 429 oy alabildi…

Tam: 806 bin 456 fark yedi…

''Demokrasi bu'' der geçeriz ama işin boyutu öyle değil.

İmamoğlu da ikinci seçimde bu farkı atınca AKP'liler şok oldular.

Değerli okurlarım,

7 Kasım 2017 günü Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o günlerde seçilmiş Ankara ve İstanbul dahil AKP'li 5 belediye başkanını anti demokratik baskı yöntemi ile görevlerinden azletmişti.

Ahmet Hakan ise o günlerde "Tarafsız" yayınlar yapıyordu çünkü patronu Aydın Doğan idi.

Ahmet Hakan bana söz verince özetle dedim ki;

"Bence kaleleri boşaltarak büyük bir hata yaptı. Beş önemli şehrin kaleleri boşaldı ve muhalefet partileri buna hala uyanamadılar. Ben olsam adaylarımı bugün açıklarım. Karşılarında Melih Gökçek, Kadir Topbaş gibi isimler yokken..."

21 Mart 2018''de Aydın Doğan tüm medya şirketlerini yandaş iş insanı Erdoğan Demirören'e sattı.

Ahmet Hakan'ın programı da "Taraflı Bölge" oldu…

31 Mart ve 23 Haziran'da dediklerim gerçekleşti AKP iki önemli kalesini 25 yıl sonra CHP'ye kaptırdı…

Değerli okurlarım,

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na dönecek olursak Erdoğan dedi ki;

"Onlar Topal Ördek"

Belediye Meclislerinde AKP çoğunluğu olduğu için AKP'li cumhurbaşkanı vatandaşa hizmet konusunda AKP'li belediye meclis üyelerinin yapacakları engellemeleri kastetti demek ki…

Gerek Ankara'da gerekse İstanbul'da CHP'li belediyeler vatandaşa hizmet götürmeye çalışırlarken karşılarına hep AKP ve MHP'li belediye meclis üyeleri engel olarak çıktı.

Ve şimdi de Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a karşı olduğu için soruşturma açtılar.

İnanılır gibi değil…

Çünkü İmamoğlu, devletin projesine karşı çıkmakla suçlanıyor.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İYİ Parti lideri Meral Akşener bu soruşturmayı duyurduktan sonra şöyle tepki gösterdi:

"Bütün bunlar nedir? Bütün bunlar sistemin tartışılmadığı, yamalı bohçaya döndüğü sistemin getirdiği sonuçlar…"

Akşener'in ifadelerinin ardından bir açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, şunları söyledi:

"Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında açılan Kanal İstanbul soruşturması açıklaması doğrudur. T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında, ''Ya Kanal Ya İstanbul'' ve ''Kanal İstanbul'a Kimin İhtiyacı Var'' afişleri ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı tebliğ edilmiştir."

Değerli okurlarım,

İmamoğlu İstanbul'un bir değil iki kez seçilen Başkanı…

Elbette İstanbulluların hakları için yanlış AKP projesine karşı çıkacak.

Çünkü İmamoğlu'nun elinde çok güçlü bir silah var.

Erdoğan'ın, "İstanbul'a ihanet ettik" sözlerini kastediyorum…

Bugün diyorum ki;

Recep Tayyip Erdoğan'ın korkusu Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığıdır.

Değerli okurlarım

Bu yazımın tarihi 17 Kasım 2020.

Yaklaşık 5 yıl önce.

Bugün görüldü ki; Teşhisim doğru, tahminim tam isabet…

Erdoğan’ın korkusunu yenmesi için CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hapse atıldı.

Korkunun ecele faydası yok Erdoğan.

İmamoğlu beraat edecek ve sana rakip olacak.