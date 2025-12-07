Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF) ERC Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Ankara Üniversitesi SBF İktisat ve Maliye Bölümleri ile Türk Sosyal Bilimler Derneği'nin katkılarıyla Prof. Dr. Korkut Boratav onuruna Dünyadan Türkiye'ye - İktisattan Siyasete Sempozyumu Programı düzenlendi.

5-6 Aralık'ta iki gün süren sempozyumda 29 oturum gerçekleşti. Her oturumda iktisat ve siyasete ilişkin birbirinden farklı başlıklar ele alındı.

Sempozyum çağrısında "'Dünyadan Türkiye'ye İktisattan Siyasete' başlıklı sempozyum Türkiye'de eleştirel iktisadi düşüncenin ve sosyal bilimlerin gelişiminde çok büyük bir yere, çok büyük bir katkıya sahip olan Korkut Boratav'ın onuruna düzenlenmektedir. Kongre, ülke sathında eleştiren, sorgulayan ve toplumsal muhalefetin oluşumuna katkı veren akademisyenleri ve aydınları bir araya getirmek ve dolayısıyla Korkut Boratav'ın büyük bir katkıyla oluşumuna destek verdiği eleştirel geleneği zenginleştirmek amacını taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.