Korkutan kaza! Otomobil 60 metreden yuvarlandı

Kaynak: İHA
Korkutan kaza! Otomobil 60 metreden yuvarlandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Erdemli köyünde meydana geldi. İddiaya göre C.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Mercedes marka otomobil, Arslanlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.Ç., Ö.B. ve Ş.B. yaralandı.

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İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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