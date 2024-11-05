Korkutan kazadan şans eseri sağ çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Korkutan kazadan şans eseri sağ çıktı

Eskişehir-Ankara karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Eskişehir-Ankara karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolunun, Ankara istikametinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre F.A. isimli kadına, orta kaldırım üzerinden yolun karşısına geçmek istediği sırada Eskişehir-Ankara karayolunun, Ankara istikametinde ilerleyen S.U., idaresindeki 26 AFT 156 plakalı sedan araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve yaralanan kadın ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreliğine yoğunluk yaşandı.

Korkutan kazadan şans eseri sağ çıktı

Korkutan kazadan şans eseri sağ çıktı

Korkutan kazadan şans eseri sağ çıktı

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