Korkutan virüs havuzlarda kol geziyor! Uzmanlardan önemli uyarılar

Yaz aylarının vazgeçilmezi yüzme havuzları, serinlemenin keyifli bir yolu olsa da, yetersiz hijyen koşulları nedeniyle ciddi sağlık riskleri barındırdı.

Son dönemde özellikle çocuklarda görülen adenovirüs enfeksiyonlarının artışı, uzmanları harekete geçirdi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, adenovirüsün yüzme havuzlarında kolayca bulaşabileceğini belirterek, aileleri dikkatli olmaya çağırdı.

Adenovirüs, solunum yolları, gözler, sindirim sistemi ve idrar yolları gibi vücudun farklı bölgelerini etkileyebilen bir virüs grubu. Soğuk algınlığından konjonktivite, hatta zatürre gibi ciddi durumlara yol açabilen bu virüs, özellikle kalabalık ortamlarda hızla yayılıyor.

Uzmanlar, “Havuzlar, özellikle çocuklar için adenovirüs bulaşma riskini artıran önemli bir ortam. Göz enfeksiyonları, bu virüsün en tehlikeli sonuçlarından biri” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Uluslararası bilimsel çalışmalar, adenovirüsün yetersiz klorlanmış veya hijyenik olmayan havuz sularında kolayca yayıldığını gösterdi.

The Journal of Infectious Diseases’te yayımlanan bir araştırma, adenovirüsün su yoluyla bulaşma riskinin, özellikle çocuk havuzlarında yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, klorun bazı adenovirüs türlerine karşı tam etkili olamaması, bu virüslerin havuzlarda uzun süre canlı kalmasına neden oldu.

Avustralya’daki Sidney Üniversitesi’nden Çevre Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Stuart Khan, havuzlardaki hijyen eksikliklerinin yalnızca adenovirüs değil, aynı zamanda Cryptosporidium gibi klor dirençli parazitlerin de yayılımına zemin hazırladığını belirtti. Khan, “Havuz suyu düzenli olarak test edilmezse, bu mikroorganizmalar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İshal, solunum yolu enfeksiyonları ve göz iltihapları, havuzlardan bulaşan yaygın hastalıklardan sadece birkaçı” dedi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: HAVUZ KEYFİ GÜVENLİ HALE NASIL GETİRİLİR?

Uzmanlar, adenovirüs ve diğer enfeksiyonlardan korunmak için bir dizi önlem önerdi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Jen Gunter, özellikle kadınlarda havuz kaynaklı idrar yolu enfeksiyonlarının yaygın olduğunu vurgulayarak, “Klor, vajinanın doğal florasını bozarak enfeksiyon riskini artırabilir. Havuza girmeden ve çıktıktan sonra duş almak, bu riski önemli ölçüde azaltır” dedi.

Gunter, ayrıca ıslak mayo ile uzun süre kalınmaması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar ise, havuz suyunun yutulmasının ciddi enfeksiyonlara davetiye çıkardığını söyleyerek, “Çocuklar, oyun sırasında fark etmeden havuz suyunu yutabiliyor. Bu da adenovirüs ve diğer mikroorganizmaların bulaşma riskini artırıyor” uyarısında bulundu.

Uzmanlar, havuz seçiminde klor seviyesi düzenli kontrol edilen ve su sirkülasyonu iyi olan tesislerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

HAVUZLARDAN BULAŞABİLECEK DİĞER RİSKLER

Adenovirüsün yanı sıra, havuzlar Staphylococcus gibi bakterilerin neden olduğu cilt enfeksiyonları, mantar hastalıkları ve Legionella gibi solunum yolu enfeksiyonlarına da zemin hazırlayabiliyor.

Purdue Üniversitesi’nden Kimya Profesörü Ernest Blatchley III, havuz suyuna karışan idrarın klorla reaksiyona girerek toksik kimyasallar oluşturduğunu belirterek, “Bu kimyasallar, özellikle kapalı havuzlarda astım ve solunum yolu tahrişlerine neden olabilir” dedi.

KORUNMA YOLLARI NELER?

Uzmanlar, havuz keyfini güvenli hale getirmek için şu önerilerde bulundu:

Havuz seçimi: Klor seviyesi düzenli kontrol edilen, su sirkülasyonu iyi olan havuzları tercih edin.

Kişisel hijyen: Havuza girmeden ve çıktıktan sonra mutlaka duş alın. Yüzme gözlüğü ve kulak tıkacı kullanmak, enfeksiyon riskini azaltabilir.

Su yutmamaya dikkat: Özellikle çocuklar, havuz suyunu yutmamaları konusunda uyarılmalı.

Hızlı müdahale: Adenovirüs şüphesi durumunda, özellikle gözde kızarıklık, çapaklanma veya diğer belirtiler fark edildiğinde, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurun.

BİLİNÇLİ ÖNLEMLER HAYAT KURTARIR

Yüzme havuzları, yaz aylarında serinlemenin ve eğlenmenin popüler bir yolu olsa da, hijyen kurallarına uyulmadığında ciddi sağlık riskleri taşıyor.

Adenovirüs gibi virüslerin bulaşma riskini en aza indirmek için hem bireysel hem de tesis bazında önlemlerin alınması büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, ebeveynleri ve havuz kullanıcılarını bilinçli olmaya çağırırken, düzenli denetimlerin ve hijyen standartlarının artırılmasının kritik olduğunu vurguladı.