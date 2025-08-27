Korkuyoruz, kaygılıyız, umutsuzuz

Bekir Ağırdır'ın Temmuz Veri Pusulası araştırması sonuçlarından hareketle kaleme aldığı ve Oksijen’de yayınlanan yazısı ile HalkTv’de paylaştığı bilgilere göre Türk vatandaşları korkuyor, kaygılı ve umutsuz!

Bahse konu araştırma sonuçlarına göre: Türk Vatandaşları korkularda ve kaygılarda ortaklaşmış, korkular ve özellikle de toplumsal korkular halk arasında baskın duygu haline gelmiş bulunuyor.

Kırk yaş altı gençler pek bilmez ama eski Türkiye’de vatandaşlar böyle korkmaz, bu kadar kaygılı ve umutsuz olmazdı...

Boşuna yaparsa AKP yapar demiyorlar, 23 yıllık iktidarı sonunda AKP iktidarı Türk vatandaşlarını korku, kaygı ve umutsuzlukta ortaklaşmış bir hale getirmiş bulunuyor.

Bu araştırmada vatandaşlarımızın en çok korktuğu konu sıralaması ise şöyle:

1- Türkiye’nin bölünmesi (TOPLUMSAL SORUN)

Korkarım diyenlerin toplam oranı % 94

2- Kanser gibi ölümcül hastalıklara yakalanmak (KİŞİSEL SORUN)

Korkarım diyenlerin toplam oranı % 95

3- Yanlış bir suçlama ile haksız yere hapse girmek (TOPLUMSAL SORUN)

Korkarım diyenlerin toplam oranı % 96

4- Ülkenin bir iç savaşa ya da çatışmaya sürüklenmesi (TOPLUMSAL SORUN)

Korkarım diyenlerin toplam oranı % 94

5- Büyük bir deprem yaşanması (TOPLUMSAL SORUN)

Korkarım diyenlerin toplam oranı % 98

6- Yaşlılığında parasız kalıp muhtaç olmak (KİŞİSEL SORUN)

Korkarım diyenlerin toplam oranı % 96

7- Kuraklık ve su kıtlığı yaşanması (TOPLUMSAL SORUN)

Korkarım diyenlerin toplam oranı % 97

8- Yargı bağımsızlığının kaybolması (TOPLUMSAL SORUN)

Korkarım diyenlerin toplam oranı % 95

9- Yakınlarının ciddi şekilde hastalanması ve ölmesi (KİŞİSEL SORUN)

Korkarım diyenlerin toplam oranı % 93

10- Terör saldırısı yaşanması (TOPLUMSAL SORUN)

Korkarım diyenlerin toplam oranı % 94

Topluma en çok damga vuran ortak korkuların 7 tanesi TOPLUMSAL sadece 3 tanesi KİŞİSEL korkular. Aslında kişisel bir sorun olarak nitelenmiş olsa bile “Yaşlılığında parasız kalıp muhtaç olmak” da toplumsal bir sorundur, çünkü iyi yönetilen bir ülkede insanların yaşlılıkları ile ilgili böyle bir endişeleri asla olmaz.

Vatandaşların toplumsal konularda bu kadar korkup kaygılanmasının temel nedeni AKP iktidarının toplumsal konuları çözebileceğine güvenmemesidir.

Görünen o ki vatandaşlar normal bir ülkede kimsenin aklına bile gelmeyecek, sorsan sıralamaya bile girmeyecek hatta garip karşılanacak konulardan ölesiye korkuyor ve böyle bir şey olduğunda iktidarın çözüm üretebileceğine ise hiç mi hiç inanmıyor.

Malum insanlar korkunca bir güce sığınmak ihtiyacını hisseder. Korkular insanların özgürlüklerden vazgeçme pahasına dine sarılma ya da otoriteye biat etme güdüsünü tetikler.

Bunu ben biliyorum da iktidarın akıldaneleri bunu bilmiyor mu?

Elbette biliyordur...

Bu durumda yoksa iktidar bile isteye toplumda kaygı ve korkunun egemen olması için çalışıyor olmasın? Diye düşünmeden edemiyor insan...

Bu korku ve kaygı ikliminin yanı sıra halkımıza egemen olan diğer bir duygu da ne yazık ki umutsuzluktur.

İnsanlar bugün korkuyor, kaygılı tamam ama gelecekte bu durumun değişeceğine yönelik bir umut da beslemiyor.

İşte muhalefetin iktidara atabileceği en büyük gol de burada saklı!

Halk bugünkü iktidara güvenmiyor, inanmıyor bu yüzden de korkuyor ve kaygılı ama eğer muhalefet iktidar olduğunda vatandaşları korkutan bu sorunları çözebileceğine, korku ve kaygılarını giderebileceğine insanları inandırabilirse emin olun sandıkları siler süpürür.